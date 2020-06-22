Во время акции протеста в Харькове, фото: Наталья Попова

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В Харькове чернобыльцы, госпитализированные в Харьковский областной диспансер радиационной защиты, протестуют против размещения в этом заведении людей, больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Они обвиняют власти в «осуществлении покушения на акт биологического терроризма», поскольку в этом заведении на лечении находятся люди, которые не инфицированы СOVID-19, сообщает издание «Суспильне».

По нашей информации, власти имеют возможность размещения СOVID-больных в других лечебных учреждениях города и области, в том числе пустующих, — утверждают чернобыльцы.

Участники акции заявляют, что будут «защищать свою жизнь и больницу от противоправных посягательств всеми доступными средствами».

Пациенты диспансера, находящиеся на стационарном лечении, намерены начать голодовку, — отмечается в обращении участников акции.

По словам директора «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты, который присутствует на месте проведения акции, в заведение уже перевезли нескольких больных.

Чиновника отметил, что эта больница раньше была внесена в реестр Министерства здравоохранения для размещения больных COVID-19, ее ремонтировали волонтеры.

Также на месте митинга присутствовали полицейские. Один из патрульных получил травму в результате падения. Активисты обвиняют полицию в нарушении законодательства — применении силы против инвалидов.

Советник председателя Харьковской облгосадминистрации Наталья Попова, комментируя эту акцию в своем Фейсбуке, отметила, что отделение интенсивной терапии Харьковской областной инфекционной больницы переполнено.

Реанимация, изначально рассчитана на 6 человек, была расширена до 12 человек. Сейчас там лежат 13 пациентов. Как спасать людей?, — отмечает Попова.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 681 новый случай инфицирования коронавирусом.