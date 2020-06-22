ЗНО 2020. Фото: Ug Papers

https://racurs.ua/ua/n140098-zelenskyy-hoche-zvilnyty-vypusknykiv-shkil-iz-krymu-i-donbasu-vid-zdachi-zno.html

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ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання, цього року є необов’язковим. Тестування повинні здавати тільки ті випускники шкіл, які збираються вступати до вишів.

Водночас президент Володимир Зеленський хоче зробити ЗНО необов’язковим і для випускників шкіл, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу. Вони зможуть вступити до вищих навчальних закладів на підконтрольній Україні території і без складання тестів. Про це повідомляється на сайті президента.

Зеленський готує відповідні поправки до закону «Про вищу освіту». Після цього їх повинна буде розглянути Верховна Рада. Водночас основна сесія ЗНО починається вже 25 червня, а засідання парламенту цього тижня не плануються.

Випускники шкіл із Криму і окупованих районів Донбасу зможуть не тільки не здавати ЗНО, а й вчитися безкоштовно, адже держава надає їм відповідні квоти. За словами Зеленського, це робиться для того, щоб якомога більше молодих українців переїжджали на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав закон, який фактично звільняє випускників шкіл від проходження обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання. Усі випускники можуть за власним бажанням пройти тестування і після цього подати документи для вступу до вишів.