Танкер «Делфі». Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n140102-plyajnyy-sezon-v-odesi-moje-zakinchytysya-cherez-tanker-delfi-foto.html

Ракурс

В Одесі вчора сталася екологічна катастрофа. Із затонулого біля узбережжя танкера «Делфі» почало виливатися пальне. Аналізи показали, що концентрація нафтопродуктів у морській воді перевищує допустиму норму в 16,4 рази.

Про це повідомив у Facebook голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

Проби води було відібрано екологічними інспекторами спільно з представниками Одеської філії Державної компанії «Адміністрація морських портів України».

Розлив нафтопродуктів було локалізовано за допомогою сорбенту, але купатися у морі поки що заборонено.

Мальований зазначив, що раніше танкер обіцяли прибрати до початку пляжного сезону, але він як і раніше лежить на боці біля узбережжя. Голова ДЕІ припустив, що танкер може так пролежати до самої осені.

Інспектори постійно проводитимуть моніторинг води протягом усього періоду перебування танкера біля узбережжя.

Як раніше писав «Ракурс», танкер «Делфі» зазнав аварії біля узбережжя Одеси ще 22 листопада 2019 року. Екологи повідомляли, що вміст нафтопродуктів у воді в районі аварії судна перевищував допустиму норму в 53 рази.