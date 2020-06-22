В Украине снова ожидаются грозы, фото:

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Погода в Украине 23 июня будет в большинстве регионов несколько холоднее, чем в прошедшие сутки.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы (в южной части страны ночью без осадков, днем ​​местами возможны кратковременные дожди), в западных областях, днем ​​местами в северных и Винницкой областях, ожидаются значительные дожди. В Карпатах и ​​Прикарпатье синоптики ожидают сильные дожди. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Направление ветра в большинстве регионов — южное, в западных и северных областях — северное, скорость 5−10 м/с. Днем в отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью ветра 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14−19° (в Карпатах 10−15°), днем — 24−29° (на западе — 18−23°, в Карпатах — 13−18°).

Погода в Киеве 23 июня в течение суток ожидается дождливой, возможны грозы. Столбики термометров ночью опустятся до 17−19°, днем — поднимутся до 25−27°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет дождливой и с грозами. Ночью температура воздуха составит 15−17°, днем — 20−22°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе также будет с дождями и грозами в течение суток. Ночью градусники покажут 17−19°, днем — 25−27°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 23 июня ожидается с осадками в течение суток. Температура воздуха ночью опустится до 16−18°, днем — поднимется до 26−28°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также ожидается с осадками днем ​​и ночью. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 15−17°, днем — 27−29°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет дождливой в течение суток. Ночью температура составит 16−18°, днем ​​воздух прогреется до 22−24°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киев 23 июня будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения, преимущественно в начале и в конце суток.

Напомним, недавно в Тернопольской области зафиксировали мощный смерч.