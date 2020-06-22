Путін та Трамп. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n140106-viyna-proty-ukrayiny-staie-tyagarem-dlya-moskvy-i-putin-ochikuie-na-pidtrymku-trampa-washington.html

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Володимир Путін, російський президент, наразі переживає найгірший рік за два десятиліття свого правління.

Економіка Російської Федерації зараз у не найкращому стані, а тут ще й пандемія коронавірусу завдала потужного удару. В Росії інфіковані понад 500 тис. осіб, померли від хвороби 8 тис. 100 хворих. При цьому російську владу підозрюють в приховуванні ще більшої кількості жертв. Про це пише Washington Post, нагадуючи, що Путін був змушений відкласти референдум, який дозволить йому лишитися на своїй посаді до 2036 року.

За інформацією західних аналітиків, економіка Росії стрімко розвалюється. Крах такий, що російський уряд у травні навіть не опублікував щомісячний звіт про ВВП. Таке відбулося вперше за останні 15 років. Крім того, нафтова війна Росії з Саудівською Аравією зробила жахливу рецесію ще гіршою.

ЗМІ зазначає, що в липні Путін спробує провести референдум, і його результати можуть бути «правильними». Однак рейтинг Путіна в 2020 році найнижчий з моменту, коли Борис Єльцин зробив його прем'єр-міністром Росії та своїм наступником.

Також не дає результатів розхвалена зовнішня політика Кремля, яка нібито відновлює інформацію глобальний вплив Росії за допомогою зухвалих гамбітів й спритних маневрів. З лютого цього року російські війська зазначають невдач у Сирії та Лівії.

Крім того, тягарем для Росії стала й війна проти України, бо президент України Володимир Зеленський відкинув план Москви завершити війну на Донбасі на російських умовах. Але при цьому окуповані частини української території продовжують висмоктувати мільярди доларів із виснаженого бюджету РФ.

Путіну вкрай необхідна перемога, щоб покращити ситуацію. У Кремлі розраховують на переобрання Дональда Трампа президентом США. При цьому у Москві не дуже задоволені роботою Білого дому, бо Трамп вивів Сполучені Штати з двох важливих угод з Росією про контроль озброєння й збирається розірвати ще одну про обмеження наступальної ядерної зброї.

Також Вашингтон погодив рішення Конгресу щодо санкцій проти РФ. Крім того, адміністрація Трампа передала Україні летальне озброєння.

Колишній радник Трампа Джон Болтон заявляв, що Путін навчився «гратися Трампом, мов іграшкою».

Нагадаємо, президенту РФ Володимиру Путіну вдалося переконати президента США Дональда Трампа в тому, що саме Україна втручалася у американські президентські вибори 2016 року.