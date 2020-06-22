Нові “плівки Деркача”: Порошенко нібито обговорював з Байденом агресивного Авакова, Гонтареву, Коболєва і Онищенка

https://racurs.ua/ua/n140107-novi-plivky-derkacha-poroshenko-nibyto-obgovoruvav-z-baydenom-agresyvnogo-avakova-gontarevu.html

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Нові «плівки Деркача», голоси на яких нібито належать п’ятому президенту Петру Порошенку і колишньому віце-президенту США Джо Байдену, сьогодні оприлюднив нардеп. На брифінг для ЗМІ разом з Андрієм Деркачем прийшов скандальний екс-прокурор Костянтин Кулик.

За словами одіозного парламентарія, записи телефонних переговорів Порошенка і Байдена, датовані 2016 роком, нібито свідчать про держзраду і міжнародну корупцію. На записах двоє чоловіків спілкуються на тему неприпустимості зміни керівництва НАК «Нафтогазу», згадуючи прізвище чинного глави Андрія Коболєва. Також Порошенко нібито розповідав Байдену про ситуацію з націоналізацією «ПриватБанку» і «атаки» оточення олігарха Ігоря Коломойського на главу НБУ Валерію Гонтареву. Окрім цього, під час бесід звучить і прізвище тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка.

У мене проблеми з Аваковим. Посол Франції прийшла до мене і сказала, що була не просто розчарована заявою Авакова, а й зустріччю з ним. Він був дуже агресивним… Це спричинить реакцію французької сторони. Я попросив Авакова не робити цього, — Порошенко нібито скаржився Байдену на главу МВС.

Деркач також стверджує, що розмір хабара для антикорупційних органів у справі газодобувної компанії Burisma становив не 6 млн дол., а 50 млн дол. Кулик нагадав, що під час спроби дачі хабара вдалося затримати юриста компанії Андрія Кічу.

Цього Кічу у 2019 році представники Burisma вже делегували провести переговори з прокурорами Генпрокуратури. У мене в руках рапорт прокурора з моєї групи, яка розслідувала справу Burisma. Як випливає з рапорту, компанія і замгенпрокурора Єнін намагалися вплинути на закриття справи, — заявив Кулик.

Він запевняє, що торік в серпні Злочевський виділив 50 млн дол. для закриття кримінальних справ, пов’язаних з Burisma.

Можете уявити собі об'єм купюр розміром в 50 млн дол. У «кеші» такий хабар був би неможливим. Ми звернулися в СБУ з проханням допомогти в створенні підприємства, на яке повинні були зайти кошти. Але тут на заміну Луценку прийшов Рябошапка. Після цього, фіксування хабара в 50 млн дол. зупинилося, а Рябошапка заявив, що справи Burisma не існує, — сказав Кулик.

Розповідаючи про це розслідування, учасники брифінгу згадали не оминули увагою й колишнього віце-президента США Джозефа Байдена. Наприклад, Деркач стверджує, що у справі «Байдени фігурували, але потім зникли».

У свою чергу, Порошенко недавно заявив CNN, що ніколи не обговорював з Байденом компанію Burisma.

Моя чітка відповідь: ні, ніколи, — повідомив Порошенко.

Він додав, що ані президент Барак Обама, ані 45-й президент Дональд Трамп або його віце-президент Майк Пенс ніколи не чинили на нього тиск.

Нагадаємо, 12 червня колишній чиновник намагався передати 6 млн дол. неправомірної вигоди керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і керівництву НАБУ. Як повідомлялося, на хабарі затримали першого заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка та директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.

Водночас у 2014−2019 роках син Байдена Хантер входив до ради директорів Burisma екс-міністра уряду Азарова Миколи Злочевського. Зауважимо, що публікація так званих «плівок Деркача» здійснюється в період активної передвиборчої кампанії в США, де демократ Джо Байден є головним суперником Трампа. Команда Трампа намагається довести, що Байден-старший просував бізнес-інтереси сина в Україні, користуючись посадою віце-президента США.

У штабі Байдена «плівки Деркача» називають відредагованою нісенітницею, яка не варта навіть виїденого яйця. «Записи Деркача» датуються 2015−2016 роками.

Зауважимо, що в соцмережах Деркачу побажали «уважніше перевіряти методички, які йому готують в Кремлі».