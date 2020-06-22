Нардеп про корупцію в Раді: Пропонували 60 тис. дол. за банківський закон. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n140108-nardep-pro-korupciu-v-radi-proponuvaly-60-tys-dol-za-bankivskyy-zakon.html

Ракурс

Корупція у Верховній Раді ІХ скликання нікуди не зникла, хоча до нинішнього складу парламенту увійшла велика кількість нардепів-новачків у політиці. Очільниця партії «Голос» Кіра Рудик розповіла, за яке недавнє голосування народним обранцям пропонували десятки тисяч доларів.

Особливо це стосувалося банківського закону. Там були пропозиції у 60 тис. дол. за те, щоби не прийти до зали у день голосування або вийти у туалет, — заявила нардеп в інтерв’ю «24 каналу».

За її словами, якщо переглянути звіти про реєстрацію нардепів у залі ВР і підсумки голосування в день ухвалення так званого «антиколомойського закону» (про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам), стане зрозуміло, хто потенційно міг пристати на щедру пропозицію. При цьому нардеп не уточнила, хто саме пропонував хабарі.

Водночас Рудик додала, що корупцію у нинішній Раді вважає «не такою яскравою», як у попередніх скликаннях.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» детально аналізував законопроект № 1029 про запобігання корупції у політиці, який ініціював президент Володимир Зеленський.