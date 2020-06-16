Верховна Рада: Україна зробила крок до переходу на нові стандарти обліку газу

https://racurs.ua/ua/n139797-nardepy-poperedno-pidtrymaly-perehid-ukrayiny-na-oblik-gazu-u-kilovat-godynah.html

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Облік газу в енергетичних одиницях (кВт-год), відповідно до європейських стандартів, сьогодні у першому читанні підтримала Верховна Рада. За ухвалення законопроекту № 2553 щодо запровадження обліку та розрахунків на ринку природного газу в одиницях енергії проголосував 281 нардеп.

Проект закону дозволяє Кабміну приймати рішення про перехід на розрахунки та балансування на ринку природного газу під час транспортування, зберігання, розподілу, видобування, купівлі-продажу, постачання та споживання, в одиницях енергії (кіловат-годинах), — йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

Також законопроект передбачає інформування споживача про спожитий обсяг теплової енергії із розрахунку одиниці вимірювання кіловат-години (кВт/год), як додаткової інформації в платіжних документах.

Окрім цього, законопроект також пропонує внести зміни до Митного тарифу України.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль обіцяє зниження цін на газ для населення завдяки меморандуму з МВФ.