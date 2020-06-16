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Верховная Рада: Украина сделала шаг к переходу на новые стандарты учета газа

Нардепы предварительно поддержали переход Украины на учет газа в киловатт-часах

16 июн 2020, 13:46
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Переход на учет газа в энергетических единицах (кВт-ч), в соответствии с европейскими стандартами, сегодня в первом чтении поддержала Верховная Рада. За принятие законопроекта № 2553 о внедрении учета и расчетов на рынке природного газа в единицах энергии проголосовал 281 депутат.

Проект закона позволяет Кабмину принимать решение о переходе на расчеты и балансирование на рынке природного газа при транспортировке, хранении, распределении, добыче, купли-продаже, поставках и потреблении в единицах энергии (киловатт-часах), — говорится в сообщении на сайте парламента.

Также законопроект предусматривает информирование потребителя об использованном объеме тепловой энергии из расчета единицы измерения киловатт-часа (кВт/ч) в качестве дополнительной информации в платежных документах.

Кроме этого, законопроект предлагает внести изменения в Таможенный тариф Украины.

Верховна Рада: Україна зробила крок до переходу на нові стандарти обліку газу

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал снижение цен на газ для населения благодаря меморандуму с МВФ.

Источник: Ракурс


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