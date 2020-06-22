Проект «Стіна» на кордоні з РФ. Фото: 24tv.ua

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Державна прикордонна служба України пропонує Кабінету міністрів виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проекту «Стіна» на кордоні з Росією.

Також прикордонники пропонують продовжити строки виконання проекту до 2025 року. У разі схваленням урядом цих пропозицій, вартість «Стіни» зросте до 6,2 млрд грн. Із початку будівництва ДПСУ вже витратила 1,7 млрд грн. Про це йдеться в пояснювальній записці відомства щодо необхідних змін проекту «Стіна», який оприлюднила експертна організація StateWatch.

У Прикордонній службі пояснили, що зросли в ціні будівельні матеріали та зарплата працівників. Крім того, також збільшилися терміни виконання бюджетної програми, якою передбачена реалізація проекту. Зазначається, що у 2019−2020 роках на проект виділили 1,664 млрд грн, але розмір фактичних видатків склав лише 800 млн грн.

Прикордонники переконують, що погодження запропонованих змін матиме позитивний вплив на інтереси громадян та органів ДПСУ. Це також дозволить облаштувати інженерно-технічні споруди, засоби виявлення, спостереження та ідентифікації, що підвищить ефективність охорони та оборони державного кордону.

Прикордонники стверджують, що погодження запропонованих ними змін дозволить завершити будівництво кордону на українсько-російській та українсько-молдовській ділянках у наступні періоди:

у 2020−2021 роках — у межах Харківської та Луганської областей;

у 2021−2022 роках — у межах Луганської та Сумської областей;

у 2022−2025 роках — у межах Сумської, Чернігівської та Одеської областей.

Нагадаємо, проект «Стіна» передбачає будівництво уздовж усього українсько-російського кордону загороджувальної споруди, яку будують вже п’ять років. При цьому станом на 26 травня 2020 року проект виконано лише на 40%.