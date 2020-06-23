Рейтинг Зеленского: доверие к президенту опустилось к отрицательному уровню, фото — Лига

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Рейтинг президента Владимира Зеленского продолжает снижаться. Главе государства сегодня доверяют 41% украинцев, а 50% — не доверяют. Таковыми являются результаты соцопроса, который в первой половине июня провели специалисты Украинского института социальных исследований (УИСИ) им. А. Яременко.

Зеленскому полностью доверяют 13%, скорее доверяют 28%, то есть в целом позитивное отношение к себе он имеет у 41%. Скорее не доверяют президенту 25%, в общем и полностью не доверяют 25% опрошенных (50% в целом).

Руководитель УИСИ Ольга Балакирева отметила, что долгое время Зеленский имел положительный баланс доверия к нему, но ситуация начала меняться в январе этого года.

Впоследствии на фоне коронавируса измерения, которые были в мае и июне, показали изменение этого баланса. Сейчас баланс доверия отрицательный, — сказала социолог.

Отрицательный баланс доверия в июне был у всех государственных институтов, кроме Вооруженных сил: правительства (-54%), Верховной Рады (-55%), НБУ (-45%), СБУ, Нацполиции, прокуратуры, ГБР, НАБУ.

А вот ВСУ доверяют более 60% респондентов, не доверяют примерно 30%.

Балакирева также сообщила, что в 1,5 раза выросла доля тех, кто считает, что Украина движется в неправильном направлении. Особенно много таких граждан на западе страны и на Донбассе.

Опрос провели 10−19 июня методом «лицом к лицу» среди 3 тыс. граждан во всех регионах, кроме оккупированных.

Социологи ранее сообщали, что в начале июня за Зеленского проголосовали бы на президентских выборах 37,6% опрошенных.