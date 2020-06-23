На пляже в Одессе стреляли из охотничьего оружия. Фото: narodna-pravda.ua

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Ракурс

В Одессе местный житель устроил стрельбу на городском пляже.

Вооруженный инцидент произошел 22 июня около 22.00 на причале по улице Шкиперской. Там вчера компания молодежи в возрасте от 16 до 19 лет громко праздновала день рождения. Это, очевидно, не понравилось местному дачнику, который взялся за оружие. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, 56-летний житель одного из дачных домов открыл огонь в сторону отдыхающих из охотничьего ружья. В результате стрельбы пострадали парни 17 и 19 лет, им понадобилась медицинская помощь.

Стрелка полицейские задержали и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас ведется следствие, ему грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас идет следствие.

Напомним, вчера в Мукачево неизвестные стреляли из автоматов. Вооруженный инцидент произошел вблизи жилого многоквартирного дома, расположенного на улице Верди.