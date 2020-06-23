Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
На пляже в Одессе стреляли из охотничьего оружия. Фото: narodna-pravda.ua

Стрельбу на пляже в Одессе устроил дачник, есть пострадавшие (ФОТО)

23 июн 2020, 14:05
999

В Одессе местный житель устроил стрельбу на городском пляже.

Вооруженный инцидент произошел 22 июня около 22.00 на причале по улице Шкиперской. Там вчера компания молодежи в возрасте от 16 до 19 лет громко праздновала день рождения. Это, очевидно, не понравилось местному дачнику, который взялся за оружие. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, 56-летний житель одного из дачных домов открыл огонь в сторону отдыхающих из охотничьего ружья. В результате стрельбы пострадали парни 17 и 19 лет, им понадобилась медицинская помощь.

Стрелка полицейские задержали и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас ведется следствие, ему грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас идет следствие.

В результате стрельбы в Одессе пострадали два человека. Фото: Нацполиция



В результате стрельбы в Одессе пострадали два человека. Фото: Нацполиция

Напомним, вчера в Мукачево неизвестные стреляли из автоматов. Вооруженный инцидент произошел вблизи жилого многоквартирного дома, расположенного на улице Верди.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров