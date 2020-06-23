В Мукачево неизвестные стреляли из автомата возле жилого многоквартирного дома. Фото: Местное время

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Ракурс

В Закарпатской области в городе Мукачево вчера вечером были слышны автоматные очереди. Около 21.00 неизвестные произвели несколько выстрелов из автоматического оружия.

Инцидент произошел вблизи жилого многоквартирного дома, расположенного на улице Верди, сообщает в Facebook журналист Виталий Глагола.

Журналист утверждает, что стрелял человек на сером внедорожнике Jeep Grand Cherokee номерной знак АО3336СА. По словам Глаголы, могли стрелять из охотничьего карабина. Также журналист утверждает, что владельца автомобиля уже нашли, но он говорит, что машину продал и не помнит кому.

Правоохранители установили, что выстрелы производились в воздух. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

В настоящее время правоохранители проводят следственные мероприятия по установлению всех деталей инцидента.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Как ранее писал «Ракурс», в феврале в Мукачево неизвестный посреди улицы открыл огонь по внедорожнику Mercedes «кубик». Ранения получили два человека.