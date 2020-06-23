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Ракурс
У Мукачево невідомі стріляли з автомата біля житлового багатоквартирного будинку. Фото: Місцевий час

У Мукачево невідомі стріляли з автомата біля житлового багатоквартирного будинку (ВІДЕО)

23 чер 2020, 10:26
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У Закарпатській області в місті Мукачево вчора ввечері було чутно автоматні черги. Близько 21.00 невідомі зробили кілька пострілів із автоматичної зброї.

Інцидент стався поблизу житлового багатоквартирного будинку, розташованого на вулиці Верді, повідомляє у Facebook журналіст Віталій Глагола.

Журналіст стверджує, що стріляв чоловік на сірому позашляховику Jeep Grand Cherokee номерний знак АО3336СА. За словами Глаголи, могли стріляти з мисливського карабіну. Також журналіст стверджує, що власника автомобіля вже знайшли, але він каже, що машину продав і не пам’ятає кому.

Правоохоронці встановили, що стріляли у повітря. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії щодо встановлення усіх деталей інциденту.



У результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Як раніше писав «Ракурс», у лютому в Мукачево невідомий посеред вулиці відкрив вогонь по позашляховику Mercedes «кубик». Поранення отримали двоє людей.

Джерело: Ракурс


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