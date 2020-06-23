Паводок в Украине. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n140132-ukraina-stradaet-ot-pavodkov-na-territorii-vosmi-oblastey-fiksiruutsya-masshtabnye-podtopleniya.html

Ракурс

Сильные ливни и мощные порывы ветра привели к разрушениям и подтоплениям на территории восьми областей Украины.

От непогоды, которая наблюдалась в течение последних двух дней, пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская и Ровенская области. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сложные погодные условия привели к падению 26 деревьев, повреждению кровель двух школ, двух зданий и двух жилых домов. А вследствие паводка и сильных ливней подтоплены 174 жилых дома, три хозяйственных постройки, 23 подвальных помещения, 141 домохозяйство, 31 приусадебный участок, две улицы, одну автомобильная дорога сообщением «Гринява-Голошина», 5 га сельхозугодий.

Также четыре оползня привели к разрушениям одного хозяйственного здания и блокировке 26 авто. Кроме того, потоки воды разрушили два пешеходные мостики, повредили дамбу на реке Черемош протяженностью 10 м.

К счастью, никто в результате непогоды не пострадал. Спасатели откачали 4 тыс. 940 куб. м воды. К ликвидации последствий погодных условий привлекались 527 человек и 137 единиц техники.

Напомним, сильные ливни в Ивано-Франковской и Черновицкой областях привели к паводкам, которые разрушили дамбы, подтопили десятки домохозяйств. В этих областях объявили второй уровень опасности и ввели чрезвычайные меры безопасности.