Непогода в Украине. Фото: МВД

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Сложные погодные условия, которые сопровождались сильными ливнями, привели к паводкам в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В двух регионах объявили второй уровень опасности и ввели чрезвычайные меры безопасности. В горных реках поднимается уровень воды до двух метров. На Буковине и Прикарпатье работают спасатели и полицейские: мониторят ситуацию с воздуха, эвакуируют людей из аварийных домов, доставляют пищу и воду. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

На Прикарпатье из-за подтоплений пострадали населенные пункты в пяти районах. В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Полицейские охраняют дома местных жителей от мародеров.

А на Буковине из-за ливня поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусники. Потоки грязи и воды размыли автомобильные дороги и мосты семи населенных пунктов в Вижницкого, Путильского и Кицманского районов. Паводок частично разрушил дамбу в селе Банилов. Не исключается, что из опасных районов будут отселять людей.

Напомним, дожди в Украине, которые заливали ряд областей с 20 по 22 июня, привели к подъемам воды на реках и ручьях в западных регионах. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях паводки разрушили дамбы на реках.