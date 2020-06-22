Паводок в Украине. Фото: Государственное агентство водных ресурсов Украины

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Дожди в Украине, которые заливали ряд областей с 20 по 22 июня, привели к подъемам воды на реках и ручьях в западных регионах.

В Ивано-Франковской области паводок разрушил 100 м водозащитной дамбы на реке Прут в поселке Заболотов Снятинского района. На месте работают работники водохозяйственных организаций и ГСЧС, которые пытаются стабилизировать водозащитное сооружение. Об этом сообщило Государственное агентство водных ресурсов Украины.

Также непогода разрушила дамбу на реке Пистынька в селе Спас Коломыйского района. Были разрушены крепления и мокрый откос длиной 150 м, подмыты горизонтальное крепление из плит длиной 460 м. А на реке Черемош в селе Рыбное Косовского района повреждены 350 м дамбы, полностью разрушен участок дамбы длиной 150 м. Кроме того, на Прикарпатье были зафиксированы повреждения водозащитной дамбы на реке Лимница в селе Средний Бабин Калушского района.

В Черновицкой области на реке Черемош дамбы были повреждены в селах Банилов и Слобода Банилов, а в поселке Неполоковцы повреждена дамба на реке Прут. В агентстве отмечают, что есть риск того, что в дальнейшем уровни воды будут расти. Это может привести к разрушениям гидротехнических сооружений, что закончится подтоплением полей и населенных пунктов.

Напомним, в Кировоградской области сильный ливень привел к разрушениям автодороги М-13 Кропивницкий-Платоново. Поток воды был настолько сильным, что местами разрушил асфальт и едва не снес легковой автомобиль в ручей.