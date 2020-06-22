Паводок в Україні. Фото: Державне агентство водних ресурсів України

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Дощі в Україні, які заливали низку областей з 20 по 22 червня, призвели до підйомів води на річках та потічках в західних регіонах.

В Івано-Франківській області паводок зруйнував 100 м водозахисної дамби на річці Прут в селищі Заболотів Снятинського району. На місці працюють працівники водогосподарських організацій та ДСНС, які намагаються стабілізувати водозахисну споруди. Про це повідомило Державне агентство водних ресурсів України.

Також негода зруйнувала дамбу на річці Пістинька в селі Спас Коломийського району. Були зруйновані кріплення та мокрий укіс довжиною 150 м, підмито горизонтальне кріплення з плит довжиною 460 м. А на річці Черемош в селі Рибне Косівського району пошкоджено 350 м дамби, повністю зруйнована ділянка дамби довжиною 150 м. Крім того, на Прикарпатті зафіксували пошкодження водозахисної дамби на річці Лімниця в селі Бабин Середній Калуського району.

У Чернівецькій області на річці Черемош дамби були пошкоджені в селах Банилів та Слобода Банилів, а в селищі Неполоківці пошкоджено дамбу на річці Прут. В агентстві зазначають, що є ризик того, що в подальшому рівні води будуть зростати. Це може призвести до руйнувань гідротехнічних споруд, що закінчиться підтопленням полів та населених пунктів.

Нагадаємо, в Кіровоградській області сильна злива призвела до руйнувань автодороги М-13 Кропивницький-Платонове. Потік води був настільки сильним, що мiсцями зруйнував асфальт i ледь не знiс легковий автомобіль у струмок.