Негода в Україні. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n140122-v-dvoh-oblastyah-ukrayiny-cherez-pavodky-vvely-nadzvychayni-zahody-bezpeky-foto-video.html

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Складні погодні умови, які супроводжувалися сильними зливами, призвели до паводків в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

В двох регіонах оголосили другий рівень небезпеки та ввели надзвичайні заходи безпеки. У гірських річках піднімається рівень води до двох метрів. На Буковині та Прикарпатті працюють рятувальники та поліцейські: моніторять ситуацію з повітря, евакуюють людей із аварійних будинків, доставляють їжу та воду. Про це 22 червня повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

На Прикарпатті через підтоплення постраждали населені пункти у п’яти районах. В епіцентрі негоди опинилися 31 житловий будинок і 37 господарств. Поліцейські охороняють помешкання місцевих мешканців від мародерів.

А на Буковині через зливи піднявся рівень води в річках Прут, Черемош та Брусниці. Потоки бруду та води розмили автомобільні шляхи та мости семи населених пунктів у Вижницького, Путильського та Кіцманського районів. Паводок частково зруйнував дамбу у селі Банилів. Не виключається, що із небезпечних районів відселятимуть людей.

Нагадаємо, дощі в Україні, які заливали низку областей з 20 по 22 червня, призвели до підйомів води на річках та потічках в західних регіонах. В Івано-Франківській та Чернівецькій областях паводки зруйнували дамби на річках.