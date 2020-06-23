В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: Фейсбук Виталия Кличко

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Ракурс

Эпидемия коронавируса в Киеве унесла жизни уже 101 человека.

За последние сутки умерли трое инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

В Киеве за сутки обнаружили еще 61 случай коронавируса. 17 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Всего за время эпидемии коронавируса в столице зафиксировали уже 4 тыс. 429 случаев этой болезни.

Среди новых случаев заболевания — 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет, две девочки в возрасте два и 10 лет, а также 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет и двое мальчиков в возрасте два и 15 лет.

Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили в Деснянском районе столицы — 13. Еще по восемь случаев зафиксировали в Оболонском, Печерском и Днепровском районах Киева.

Выздоровели за минувшие сутки 24 человека в столице. Всего COVID-19 за все время эпидемии преодолели 1 тыс. 415 жителей Киева.

Напомним, в Украине снова возросло количество выявленных за сутки случаев коронавируса.