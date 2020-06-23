Коронавирус в Украине: количество новых случаев инфицирования снова возросло

В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n140130-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-inficirovaniya-snova-vyroslo.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2, в Украине за сутки обнаружили у 833 человек. Это значительно больше, чем прошедшие сутки, когда в Украине зафиксировали 681 случай этого заболевания.

Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 за все время пандемии коронавируса составляет 38 тыс. 74. Об этом свидетельствуют данные созданного СНБО интернет-ресурса «Система мониторинга распространения коронавирусной болезни».

Среди новых случаев заболевания — 55 детей и 92 медработника.

За сутки в Украине зафиксировали 23 летальных случая, всего умерли уже 1 тыс. 25 инфицированных коронавирусом людей.

Выздоровели за сутки 314 больных. Всего эту болезнь в Украине преодолели уже почти 17 тыс. человек.

Сейчас на коронавирус в Украине болеют более 20 тыс. человек. У еще 81,1 тыс. человек есть подозрение на заболевание COVID-19.

Напомним, в Закарпатской области с сегодняшнего дня усиливают карантин. Соответствующее решение местные власти приняли в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.