Коронавірус в Україні: кількість випадків інфікування знову зросла

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, в Україні за добу виявили у 833 осіб. Це значно більше, ніж минулої доби, коли в Україні зафіксували 681 випадок цього захворювання.

Таким чином, загальна кількість виявлених випадків COVID-19 за весь час пандемії коронавірусу становить 38 тис. 74. Про це свідчать дані створеного РНБО інтернет-ресурсу «Система моніторингу поширення коронавірусної хвороби».

Серед нових випадків захворювання — 55 дітей та 92 медпрацівники.

За добу в Україні зафіксовано 23 летальних випадки, загалом померли вже 1 тис. 25 інфікованих коронавірусом людей.

Одужали за добу 314 хворих. Всього цю хворобу в Україні подолали вже майже 17 тис. осіб.

Наразі на коронавірус в Україні хворіють понад 20 тис. людей. У ще 81,1 тис. осіб є підозра на захворювання COVID-19.

Нагадаємо, у Закарпатській області відсьогодні посилюють карантинні обмеження. Відповідне рішення місцева влада ухвалила у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації у регіоні.