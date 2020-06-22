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Ракурс
Коронавірусна інфекція COVID-19

Вчені з’ясували, скільки часу COVID-19 може зберігатися у прісній воді

22 чер 2020, 21:47
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Коронавірусна інфекція COVID-19 у разі потрапляння у прісну воду може зберігатися у ній майже місяць.

Науковці встановили, що природні водойми можуть бути резервуарами й шляхами поширення для коронавірусу. Виявилося, що COVID-19 може «жити» в річках та озерах до 25 днів, а низька температура води є умовою тривалого зберігання вірусу. Результати дослідження були опубліковані в електронній науковій бібліотеці MedRxiv.

Фахівці закликають мінімалізувати контакти людей і тварин з річковими й озерними водами, якщо у ці води відбувалися витоки з каналізації. Дослідники заявляють, що вивчили водойми 20 країн і дійшли висновку, вони є реальною загрозою для здоров’я. Виявилося, що найбільш уразливими державами в цьому плані стали Іспанія, Велика Британія та Марокко.



Вчені переконують, що найменший ризик підхопити COVID-19 через водні ресурси в Канаді, Росії, Індонезії, Венесуелі, Австралії та Новій Зеландії, оскільки це країни з низькою щільністю населення.

Нагадаємо, вчені центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти в США заявили, що лише після появи у 2/3 людства колективного імунітету пандемія коронавірусу піде на спад.

Джерело: Ракурс


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