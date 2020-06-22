Коронавирусная инфекция COVID-19

https://racurs.ua/n140123-uchenye-vyyasnili-skolko-vremeni-covid-19-mojet-sohranyatsya-v-presnoy-vode.html

Ракурс

Коронавирусная инфекция COVID-19 в случае попадания в пресную воду может храниться в ней почти месяц.

Ученые установили, что природные водоемы могут быть резервуарами и путями для распространения коронавируса. Оказалось, что COVID-19 может «жить» в реках и озерах до 25 дней, а низкая температура воды является условием длительного сохранения вируса. Результаты исследования были опубликованы в электронной научной библиотеке MedRxiv.

Специалисты призывают минимизировать контакты людей и животных с речными и озерными водами, если в эти воды происходили утечки из канализации. Исследователи заявляют, что изучили водоемы 20 стран и пришли к выводу, они являются реальной угрозой для здоровья. Оказалось, что наиболее уязвимыми государствами в этом плане стали Испания, Великобритания и Марокко.

Ученые убеждают, что наименьший риск подхватить COVID-19 через водные ресурсы в Канаде, России, Индонезии, Венесуэле, Австралии и Новой Зеландии, поскольку это страны с низкой плотностью населения.

Напомним, ученые центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты в США заявили, что только после появления у 2/3 человечества коллективного иммунитета пандемия коронавирусе пойдет на спад.