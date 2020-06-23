На Закарпатті пом'якшення карантину скасовується. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140128-na-zakarpatti-pom-yakshennya-karantynu-skasovuietsya-dokument.html

Ракурс

У Закарпатській області з 23 червня посилюються карантинні обмеження. Рішення про скасування послаблення карантину прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської обласної державної адміністрації у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації у регіоні.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатського обласного центру громадського здоров’я у Facebook.

Починаючи з 00.00 23 червня, встановлять КПП на ділянках:

Яблунецького перевалу (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів);

Абранського перевалу (автодорога М-06 Київ-Чоп).

Зміниться режим роботи місцевих органів виконавчої влади та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Зокрема встановлюється початок роботи:

о 8.00 в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади;

о 10.00 у центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України.

Суб'єктам господарювання рекомендують на період дії карантину внести зміни до графіку роботи з метою встановлення початку роботи о 10.00 або пізніше.

Крім того, суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у фармацевтичній сфері, місцевим органам Пенсійного фонду України та банківським установам рекомендується встановити з 11.00 до 13.00 прийом відвідувачів (споживачів) похилого віку розмежувавши прийом з іншими відвідувачами. Не допускати у зазначений час прийом інших категорій громадян (споживачів).

А з 25 червня буде заборонено установам охорони здоров’я проведення планової госпіталізації. Дозволено лише надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, а також надання невідкладної допомоги та допомоги пацієнтам із онкологічними захворюваннями.

У вихідні та святкові дні заборонять регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів громадським транспортом міського, приміського, міжміського та внутрішньообласного сполучень.

Як раніше писав «Ракурс», учора в Одесі посилили карантин. У місті закрили дитячі оздоровчі установи. Забороняється проведення масових заходів, у яких приймають участь більше однієї людини на 5 кв. м.