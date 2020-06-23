На Закарпатье смягчение карантина отменяется. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Закарпатской области с 23 июня ужесточаются карантинные ограничения. Решение об отмене ослабления карантина приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской областной государственной администрации в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра общественного здоровья в Facebook.

Начиная с 00.00 23 июня, установят КПП на участках:

Яблунецкого перевала (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов);

Абранского перевала (автодорога М-06 Киев-Чоп).

Изменится режим работы местных органов исполнительной власти и территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти. В частности устанавливается начало работы:

в 8.00 в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, территориальных подразделениях центральных органов исполнительной власти;

в 10.00 в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины.

Субъектам хозяйствования рекомендуют на период действия карантина внести изменения в график работы с целью установления начала работы в 10.00 или более позднее время.

Кроме того, субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в фармацевтической сфере, местным органам Пенсионного фонда Украины, банковским учреждениям рекомендуется установить с 11.00 до 13.00 прием посетителей (потребителей) пожилого возраста разграничив прием с другими посетителями. Не допускать в определенные выше часы прием других категорий граждан (потребителей).

А с 25 июня будет запрещено учреждениям здравоохранения проведение плановой госпитализации. Разрешено лишь оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным, а также оказание неотложной помощи и помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

В выходные и праздничные дни запретят регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом городского, пригородного, междугородного и внутриобластного сообщений.

Как ранее писал «Ракурс», вчера в Одессе ужесточили карантин. В городе закрыли детские оздоровительные учреждения. Запрещается проведение массовых мероприятий, в которых участвуют более одного человека на 5 кв. м.