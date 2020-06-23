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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: Фейсбук Віталія Кличка
Коронавірус забрав життя вже понад сотні киян — Кличко (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n140131-koronavirus-zabrav-jyttya-vje-ponad-sotni-kyyan-klychko-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу у Києві забрала життя вже 101 особи.
За останню добу померли троє інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
У Києві за добу виявили ще 61 випадок коронавірусу. 17 хворих госпіталізували, інші лікуються на самоізоляції.
Загалом за час епідемії коронавірусу в столиці зафіксували вже 4 тис. 429 випадків цієї хвороби.
Серед нових випадків захворювання — 29 жінок віком від 22 до 79 років, дві дівчинки віком два та 10 років, а також 28 чоловіків віком від 24 до 88 років та двоє хлопчиків віком два та 15 років.
Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у Деснянському районі столиці — 13. Ще по вісім випадків зафіксували в Оболонському, Печерському та Дніпровському районах Києва.
Одужали за минулу добу 24 людини у столиці. Всього COVID-19 за весь час епідемії подолали 1 тис. 415 жителів Києва.
Нагадаємо, в Україні знову зросла кількість виявлених за добу випадків коронавірусу.