У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: Фейсбук Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n140131-koronavirus-zabrav-jyttya-vje-ponad-sotni-kyyan-klychko-infografika.html

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Епідемія коронавірусу у Києві забрала життя вже 101 особи.

За останню добу померли троє інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

У Києві за добу виявили ще 61 випадок коронавірусу. 17 хворих госпіталізували, інші лікуються на самоізоляції.

Загалом за час епідемії коронавірусу в столиці зафіксували вже 4 тис. 429 випадків цієї хвороби.

Серед нових випадків захворювання — 29 жінок віком від 22 до 79 років, дві дівчинки віком два та 10 років, а також 28 чоловіків віком від 24 до 88 років та двоє хлопчиків віком два та 15 років.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у Деснянському районі столиці — 13. Ще по вісім випадків зафіксували в Оболонському, Печерському та Дніпровському районах Києва.

Одужали за минулу добу 24 людини у столиці. Всього COVID-19 за весь час епідемії подолали 1 тис. 415 жителів Києва.

Нагадаємо, в Україні знову зросла кількість виявлених за добу випадків коронавірусу.