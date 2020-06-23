Паводок в Україні. Фото: ДСНС

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Сильні зливи та потужні пориви вітру призвели до руйнувань та підтоплень на території восьми областей України.

Від негоди, яка спостерігалася впродовж останніх двох днів, постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Кіровоградська, Вінницька, Полтавська, Львівська, Одеська та Рівненська області. Про це 23 червня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Складні погодні умови призвели до падіння 26 дерев, пошкодження покрівель двох шкіл, двох будівель та двох житлових будинків. А внаслідок паводку та сильних злив підтоплено 174 житлових будинки, три господарських будівлі, 23 підвальних приміщення, 141 дворогосподарство, 31 присадибна ділянка, дві вулиці, одну автомобільну дорогу сполученням «Гринява-Голошина», 5 га сільгоспугідь.

Також чотири зсуви ґрунту призвели до руйнувань одної господарської будівлі та блокуванню 26 авто. Крім того, потоки води зруйнували два пішохідні містки, пошкодили дамбу на річці Черемош протяжністю 10 м.

На щастя, ніхто внаслідок негоди не постраждав. Рятувальники відкачали 4 тис. 940 куб. м води. До ліквідації наслідків погодних умов залучалося 527 осіб та 137 одиниць техніки.

Нагадаємо, сильні зливи в Івано-Франківській та Чернівецькій областях призвели до паводків, які зруйнували дамби, підтопили десятки домогосподарств. У цих областях оголосили другий рівень небезпеки та ввели надзвичайні заходи безпеки.