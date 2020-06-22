Депутат обстрелял людей из ружья. Фото: ТСН

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Стрельбу в Ленинградской области устроил бывший муниципальный депутат от пропутинской «Единой России» Илья Русинов.

Экс-депутат открыл стрельбу по семье в лодке, которая подплыла на 70 метров к его дачному участку. Вооруженный инцидент произошел 20 июня на озере Любимовское, вблизи села Студеное Приозерского района. Правоохранители задержали стрелка. Об этом сообщает ТАСС.

По информации правоохранителей, мужчина, жена и их 14-летняя дочь, катались на лодке и подплыли к даче Русинова, что находится на берегу. Бывший депутат выстрелил в сторону семьи из гладкоствольного карабина.

В результате стрельбы пострадала 32-летняя жительница поселка Янино, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у женщины раны внутренних органов и таза.

Против стрелка возбудили уголовное дело, полиция расследует покушение на убийство. В пресс-службе петербургского отделения партии «Единая Россия» рассказали, что членство Русинова в партии приостановят.

Напомним, 18 июня в одном из жилых домов на севере Москвы произошла перестрелка, закончившаяся ранением четырех человек. Стрелок убил трех человек, после чего совершил самоубийство. Вооруженный конфликт произошел на почве бытового конфликта.