Депутат обстріляв людей із рушниці. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n140116-u-rosiyi-deputat-partiyi-putina-obstrilyav-choven-iz-ludmy-ie-poraneni.html

Ракурс

Стрілянину у Ленінградській області влаштував колишній муніципальний депутат від пропутінської «Єдиної Росії» Ілля Русинов.

Екс-депутат відкрив стрілянину по сім’ї у човні, який підплив на 70 метрів до його дачної ділянки. Збройний інцидент стався 20 червня на озері Любимівське, поблизу села Студене Приозерського району. Правоохоронці затримали стрілка. Про це повідомляє ТАСС.

За інформацією правоохоронців, чоловік, дружина та їхня 14-річна донька, каталися на човні і підпливли до дачі Русинова, що знаходиться на березі. Колишній депутат вистрілив у бік родини з гладкоствольного карабіна.

Внаслідок стрілянини постраждала 32-річна мешканка селища Янино, її госпіталізували у важкому стані. Лікарі діагностували у жінки рани внутрішніх органів і тазу.

Проти стрілка порушили кримінальну справу, поліція розслідує замах на вбивство. У прес-службі петербурзького відділення партії «Єдина Росія» розповіли, що членство Русинова в партії призупинять.

Нагадаємо, 18 червня в одному з житлових будинків на півночі Москви сталася стрілянина, що закінчилася пораненням чотирьох осіб. Стрілок убив трьох людей, після чого вчинив самогубство. Збройний конфлікт стався ґрунті побутового конфлікту.