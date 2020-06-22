Жорстокі підлітки довели лебедя до смерті, розбивши яйця із пташенятами. Фото: Тваринний світ

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Ракурс

У Великобританії лебідь не змогла пережити втрату яєць, які навмисно розбили цеглою жорстокі підлітки. Ще 20 травня група підлітків уздовж Манчестерського каналу в Кірслі кидала цеглу та каміння у лебедине гніздо, яке розташоване на острівці.

У результаті такого «обстрілу» із шістьох яєць були розбиті три, а ще два — пошкоджені. Хоча в гнізді і залишилося одне врятоване яйце, для лебедів жарти підлітків стали справжньою трагедією, повідомляє Daily Mail.

Лебідь-батько був вигнаний із гнізда два тижні тому і досі не повернувся. Лебідь-мати довго страждала і минулого тижня була знайдена мертвою біля гнізда.

Активісти вважають, що лебідь померла від горя, адже вона одночасно втратила дітей і супутника життя, якого вигнала з гнізда через стрес.

Про лебедину вірність складено чимало легенд. Вважається, що лебедині пари зберігають вірність один одному все життя, а якщо один із партнерів гине, то інший теж вмирає.

Як раніше писав «Ракурс», нардеп із партії «Опозиційна платформа — За життя» Нестор Шуфрич їздив до Африки на сафарі і вбивав дуже рідкісних тварин.