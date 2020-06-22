Жестокие подростки довели лебедя до смерти, разбив яйца с птенцами. Фото: Животный мир

https://racurs.ua/n140115-jestokie-podrostki-doveli-lebedya-do-smerti-razbiv-yayca-s-ptencami-foto.html

Ракурс

В Великобритании лебедь не смогла пережить потерю яиц, которые специально разбили кирпичами жестокие подростки. Еще 20 мая группа подростков вдоль Манчестерского канала в Кирсли бросала кирпичи и камни в лебединое гнездо, которое находилось на островке.

В результате такого «обстрела» из шести яиц были разбиты три, а еще два — повреждены. Хотя в гнезде и осталось одно уцелевшее яйцо, для лебедей шутки подростков стали настоящей трагедией, сообщает Daily Mail. Лебедь-отец был изгнан из гнезда две недели назад и до сих пор не появлялся. Лебедь-мать долго страдала и на прошлой неделе была найдена мертвой возле гнезда. Активисты считают, что лебедь умерла от горя, ведь она одновременно потеряла детей и спутника жизни, которого изгнала из гнезда из-за стресса. О лебединой верности сложено немало легенд. Считается, что лебединые пары хранят верность друг другу всю жизнь, а если один из партнеров погибает, то и другой тоже умирает.

Как ранее писал «Ракурс», нардеп из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич ездил в Африку на сафари и убивал очень редких животных.