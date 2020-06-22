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Ракурс
Жестокие подростки довели лебедя до смерти, разбив яйца с птенцами. Фото: Животный мир

Жестокие подростки довели лебедя до смерти, разбив яйца с птенцами (ФОТО)

22 июн 2020, 18:40
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В Великобритании лебедь не смогла пережить потерю яиц, которые специально разбили кирпичами жестокие подростки. Еще 20 мая группа подростков вдоль Манчестерского канала в Кирсли бросала кирпичи и камни в лебединое гнездо, которое находилось на островке.



В результате такого «обстрела» из шести яиц были разбиты три, а еще два — повреждены. Хотя в гнезде и осталось одно уцелевшее яйцо, для лебедей шутки подростков стали настоящей трагедией, сообщает Daily Mail.Жестокие подростки довели лебедя до смерти, разбив яйца с птенцами. Фото: Daily MailЛебедь-отец был изгнан из гнезда две недели назад и до сих пор не появлялся. Лебедь-мать долго страдала и на прошлой неделе была найдена мертвой возле гнезда.Жестокие подростки довели лебедя до смерти, разбив яйца с птенцами. Фото: Daily MailАктивисты считают, что лебедь умерла от горя, ведь она одновременно потеряла детей и спутника жизни, которого изгнала из гнезда из-за стресса.Жестокие подростки довели лебедя до смерти, разбив яйца с птенцами. Фото: Daily MailО лебединой верности сложено немало легенд. Считается, что лебединые пары хранят верность друг другу всю жизнь, а если один из партнеров погибает, то и другой тоже умирает.Жестокие подростки довели лебедя до смерти, разбив яйца с птенцами. Фото: Daily Mail

Как ранее писал «Ракурс», нардеп из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич ездил в Африку на сафари и убивал очень редких животных.


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