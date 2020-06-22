«Царев теперь не один»: соцсети гневом и юмором отреагировали на пост Шмыгаля о начале Второй мировой

https://racurs.ua/n140114-carev-teper-ne-odin-socseti-gnevom-i-umorom-otreagirovali-na-post-shmygalya-o-nachale-vtoroy.html

Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр, сегодня написал, что Вторая мировая война началась для Украины 22 июня 1941 года. Также в День памяти и скорби глава государства Владимир Зеленский напомнил о бомбардировке Киева.

Вторая мировая война, ворвавшаяся в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины, — написал президент.

Однако, Вторая мировая война для Украины началась 1 сентября 1939 года: в тот день войска нацистской Германии вторглись в Польшу, которой принадлежала западная часть Украины. 17 сентября 1939 года на западноукраинские земли вступила и советская Красная армия. Но этот факт умалчивали в советские времена. Кроме этого, иностранное военное вторжение на украинские земли началось еще 14 марта 1939 года — тогда войска Венгрии с согласия Гитлера начали оккупацию украинского Закарпатья. А 22 июня 1941 года началась немецко-советская война, которую в России называют «великой отечественной».

Денису Шмыгалю после волны критики пришлось откорректировать свое сообщение и вспомнить о вторжении немцев на территорию западной Украины.

Царев теперь не один, — прокомментировала депутат Соломия Боборовская слова главы Кабмина.

С такими знаниями истории ВНО вы не сдадите, — пишут украинцы в соцсетях.

Вторая мировая война для украинцев началась 1 сентября 1939 года. Украина сразу стала одним из ее эпицентров, ее жители — среди первых ее участников и жертв. Днем памяти, согласно закону, является 8 мая. Тогда, что мы отмечаем или чтим 22 июня? То, что два тирана, которые вместе два года до этого начали мировую войну, в конце сошлись в поединке. Но, важнее помнить о 23 августе 1939 года, которое увенчало их сотрудничество и запустило маховик войны (тогда в Москву прибыл министр иностранных дел Германии Риббентроп, а переговоры завершились подписанием «пакта Молотова-Риббентропа»). Поминальные мероприятия 22 июня являются элементом советского мифа о Второй мировой… Его задача — скрыть треть этой войны, когда СССР был союзником Третьего рейха, когда его войска сами «вероломно» нападали на соседние страны, — написал нардеп Владимир Вятрович в Фейсбук.

Напомним, в свое время видео с участием бывшего украинского политика и сепаратиста Олега Царева, который также не знал дату начала Второй мировой войны, стало вирусным.