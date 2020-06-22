“Царьов тепер не один”: соцмережі гнівом і гумором відреагували на допис Шмигаля про початок Другої світової

https://racurs.ua/ua/n140114-carov-teper-ne-odyn-socmereji-gnivom-i-gumorom-vidreaguvaly-na-dopys-shmygalya-pro-pochatok.html

Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, сьогодні написав, що Друга світова війна почалася для України 22 червня 1941 року. Також в День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни глава держави Володимир Зеленський нагадав про бомбардування Києва.

Друга світова війна, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України, — написав президент.

Однак, Друга світова війна для України почалася 1 вересня 1939 року: того дня війська нацистської Німеччини вторглися до Польщі, якій належала західна частина України. 17 вересня 1939 року на західноукраїнські землі вступила й радянська Червона армія. Але про цей факт уникали згадувати в радянські часи. Окрім цього, іноземне воєнне вторгнення на українські землі почалося 14 березня 1939 року — тоді війська Угорщини за згодою Гітлера почали окупацію українського Закарпаття. А 22 червня 1941 року почалася німецько-радянська війна, яку в Росії називають «великою вітчизняною».

Денису Шмигалю, після хвилі критики, довелося відкоригувати своє повідомлення й згадати про вторгнення німців на терени західної України.

Царьов тепер не один, — прокоментувала депутат Соломія Боборовська допис Шмигаля.

З такими знаннями історії ЗНО ви не складете, — пишуть українці у соцмережах.

Друга світова війна для українців почалася 1 вересня 1939 року. Україна відразу стала одним з її епіцентрів, її мешканці — серед перших її учасників і жертв. Днем поминання їх усіх, згідно ухваленого 2015 року закону, є 8 травня. Тоді, що ми відзначаємо чи вшановуємо 22 червня? Те, що два тирани, які разом два роки перед тим почали світову війну, врешті зійшлися у двобою. Але важливіше пам’ятати про 23 серпня 1939, яке увінчало їх співпрацю і запустило маховик війни (тоді до Москви прибув міністр закордонних справ Німеччини Ріббентроп, а переговори завершилися підписанням «пакту Молотова — Ріббентропа»). Поминальні заходи 22 червня є елементом втримування радянського міфу про Другу світову… Його завдання — приховати третину цієї війни коли СРСР був союзником Третього рейху, коли його війська самі «віроломно» нападали на сусідні країни, — написав нардеп Володимир В’ятрович у Фейсбук.

Нагадаємо, свого часу відео за участі колишнього українського політика й сепаратиста Олега Царьова, який також не знав дату початку Другої світової війни, стало вірусним.