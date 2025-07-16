Володимир Зеленський та Денис Шмигаль, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n207851-shmygal-stane-ministrom-oborony-cherez-ministerstvo-budut-upravlyatys-strategichni-galuzi.html

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Володимир Зеленський, президента України, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що вже підписав документи до Верховної Ради про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони.

Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості, — додав Зеленський.

Також він повідомив, що «Укроборонпром» очолить Герман Сметанін, який з вересня 2024 року обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях — біля 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше, — зазначив Зеленський.