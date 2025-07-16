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Ракурс
Владимир Зеленский и Денис Шмигаль, фото: Офис президента

Шмигаль станет министром обороны, через министерство будут управляться стратегические отрасли — Зеленский

16 июл 2025, 20:27
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Володимир Зеленський, президента України, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що вже підписав документи до Верховної Ради про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони.

Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості, — додав Зеленський.

Також він повідомив, що «Укроборонпром» очолить Герман Сметанін, який з вересня 2024 року обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях — біля 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше, — зазначив Зеленський.

І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії — туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати, — додав він.

Источник: Ракурс


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