Шмигаль станет министром обороны, через министерство будут управляться стратегические отрасли — Зеленскийhttps://racurs.ua/n207851-shmigal-stanet-ministrom-oborony-cherez-ministerstvo-budut-upravlyatsya-strategicheskie-otrasli.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президента України, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що вже підписав документи до Верховної Ради про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони.
Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості, — додав Зеленський.
Також він повідомив, що «Укроборонпром» очолить Герман Сметанін, який з вересня 2024 року обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях — біля 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше, — зазначив Зеленський.
І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії — туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати, — додав він.