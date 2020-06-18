Стрілок здійснив самогубство, фото: eNews.md

https://racurs.ua/ua/n139941-u-moskvi-v-jytlovomu-budynku-stalasya-strilyanyna-chotyry-ludyny-zagynuly-video.html

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Стрілянина сталася сьогодні в одному з житлових будинків на півночі столиці РФ — Москви.

В результаті чотири людини загинули, повідомляє агентство ТАСС з посиланням на джерело в російських правоохоронних органах.

За попередньою інформацією, стрілок убив трьох людей, після чого вчинив самогубство. Зазначається, що стрілянина сталася на ґрунті конфлікту.

За інформацією Telegram-каналу Mash, інцидент стався на вулиці Пирогова. Стрілок вбив свою 24-річну дівчину, її матір та сина, після чого застрелився. Причиною стрілянини став конфлікт між стрілком та загиблою дівчиною — вони нещодавно розлучилися.

Загибель чоловіка, двох жінок та дитини також підтверджує видання «360°" з посиланням на слідчий комітет РФ.

За інформацією видання, постріли в квартирі, де сталася трагедія, почули сусіди, які викликали поліцію.

Нагадаємо, у травні на Київщині під час бійки з вогнепальної зброї застрелили ветерана АТО. Особу стрілка згодом встановили — ним виявився 16-річний підліток.