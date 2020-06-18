Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 19 червня знову дощова. Крім того, синоптики обіцяють грози майже по всій території країни.

Вдень в окремих районах прогнозують град та шквали 15−20 м/с, а в Карпатському регіоні значні дощі. Попри складні погодні умови температура повітря у п’ятницю буде високою. Вночі прогнозують від 13° до 19° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 23−31° вище нуля. Вітер завтра східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві завтра прогнозується дощова, також очікуються грози. Вночі повітря прогріється до 17−19° тепла, а вдень — 28−30° вище нуля. У Харкові теж прогнозують несприятливі погодні умови. Температура повітря вночі 17−19° тепла, вдень 29−31° вище нуля.

В Одесі погода 19 червня теж очікуються дощові, тому відпочивальникам у курортному місті знадобляться парасольки. Температура повітря вночі очікується 17−19° тепла, а вдень — 25−27° вище нуля.

Дощ у Львові у п’ятницю теж обіцяють синоптики. Температурні показники завтра наступні: вночі температура повітря 13−15° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля. У Карпатах завтра обіцяють дощову погоду. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 13−16° тепла, а вдень 23−27° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 19 червня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, у Вінницькій області потужна злива призвела до руйнувань. У селі Клембівка Ямпільського району негода призвела до підтоплень будинків та дворів, завдала сильної шкоди урожаю місцевих жителів.