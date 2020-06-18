Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 19 июня снова дождливая. Кроме того, синоптики обещают грозы почти по всей территории страны.

Днем в отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15−20 м/с, а в Карпатском регионе значительные дожди. Несмотря на сложные погодные условия температура воздуха в пятницу будет высокой. Ночью прогнозируют от 13° до 19° тепла, а днем столбики термометров покажут 23−31° выше нуля. Ветер завтра восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве завтра прогнозируется дождливая, также ожидаются грозы. Ночью воздух прогреется до 17−19° тепла, а днем — 28−30° выше нуля. В Харькове тоже прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Температура воздуха ночью 17−19° тепла, днем 29−31° выше нуля.

В Одессе погода 19 июня тоже ожидаются дождливые, поэтому отдыхающим в курортном городе понадобятся зонтики. Температура воздуха ночью ожидается 17−19° тепла, а днем — 25−27° выше нуля.

Дождь во Львове в пятницу тоже обещают синоптики. Температурные показатели завтра следующие: ночью температура воздуха 13−15° тепла, а днем — 23−25° выше нуля. В Карпатах завтра обещают дождливую погоду. Столбики термометров в темное время суток покажут 13−16° тепла, а днем 23−27° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 19 июня прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в Винницкой области мощный ливень привел к разрушениям. В селе Клембовка Ямпольского района непогода привела к подтоплениям домов и дворов, нанесла сильный вред урожаю местных жителей.