Стрелок совершил самоубийство, фото: eNews.md

https://racurs.ua/n139941-v-moskve-v-jilom-dome-proizoshla-strelba-chetyre-cheloveka-pogibli-video.html

Ракурс

Стрельба произошла сегодня в одном из жилых домов на севере столицы РФ — Москвы.

В результате четыре человека погибли, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

По предварительной информации, стрелок убил трех человек, после чего покончил с собой. Отмечается, что стрельба произошла на почве бытового конфликта.

По информации Telegram-канала Mash, инцидент произошел на улице Пирогова. Стрелок убил свою 24-летнюю девушку, ее мать и сына, после чего застрелился. Причиной стрельбы стал конфликт между стрелком и погибшей девушкой — они недавно расстались.

Гибель мужчины, двух женщин и ребенка также подтверждает сайт 360°, ссылаясь на Следственный комитет РФ. По информации издания, выстрелы в квартире, где произошла трагедия, услышали соседи, которые и вызвали полицию.

Напомним, в мае в Киевской области во время драки из огнестрельного оружия застрелили ветерана АТО. Личность стрелка впоследствии установили — им оказался 16-летний подросток.