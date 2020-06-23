На пляжі в Одесі стріляли з мисливської зброї. Фото: narodna-pravda.ua

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Ракурс

В Одесі місцевий мешканець влаштував стрілянину на міському пляжі.

Збройний інцидент стався 22 червня близько 22.00 на причалі по вулиці Шкіперській. Там вчора компанія молоді віком від 16 до 19 років гучно святкувала день народження. Це, вочевидь, не сподобалося місцевому дачнику, який взявся за зброю. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, 56-річний мешканець одного з дачних будинків відкрив вогонь у бік відпочивальників з мисливської рушниці. Внаслідок стрілянини постраждали парубки 17 та 19 років, їм знадобилася медична допомога.

Стрілка поліцейські затримали й відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство, йому загрожує до семи років тюрми. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, вчора у Мукачево невідомі стріляли з автоматів. Збройний інцидент стався поблизу житлового багатоквартирного будинку, розташованого на вулиці Верді.