Олександра Клітіна. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n140150-pislya-seks-skandalu-kariera-klitinoyi-znovu-pishla-vgoru.html

Ракурс

Екс-замміністра інфраструктури Олександра Клітіна, яку було звільнено після оприлюднення скандальних записів, на яких один із депутатів із «Слуги народу» стверджував, що вона отримала місце «через ліжко», зайняла нову посаду. Тепер Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства України.

Про це повідомила сама Клітіна у своєму Facebook.

Блондинка заявила, що вона буде активно шукати інвесторів для втілення серії інноваційних проектів у космічній галузі.

Також Клітіна сказала, що український космічний сектор поступово відмирає через корумпованість і байдужість менеджерів. У неї ж є величезне бажання відродити комічну галузь в Україні.

Крім того, Клітіна поскаржилася, що деякі з «ненаситних» депутатів хочуть замість неї поставити «свою людину», щоб продовжувати грабувати ДП «Південмаш» та ДП «Конструкторське бюро «Південне».

Клітіна також додала, що у ДКАУ є земельні ділянки у центрі Києва, на які поклали око корумповані депутати.

Як раніше писав «Ракурс», Клітіна в листуванні з пранкером «Джокером» заявила, що міністр інфраструктури Владислав Криклій намвисно не дозволяє їй займатися питаннями «Укрзалізниці», тому що керівництво «мутить з тендерами».