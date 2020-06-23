Александра Клитина. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n140150-posle-seks-skandala-karera-klitinoy-snova-poshla-vverh.html

Ракурс

Экс-замминистра инфраструктуры Александра Клитина, которая была уволена после обнародования скандальных записей, на которых один из депутатов из «Слуги народа» утверждал, что она получила место «через постель», заняла новую должность. Теперь Клитина стала советником главы Государственного космического агентства Украины.

Об этом сообщила сама Клитина в своем Facebook.

Блондинка заявила, что она будет активно искать инвесторов для воплощения серии инновационных проектов в космической отрасли.

Также Клитина сказала, что украинский космический сектор постепенно отмирает из-за коррумпированности и равнодушия менеджеров. У нее же есть огромное желание возродить комическую отрасль в Украине.

Кроме того, Клитина пожаловалась, что некоторые из «ненасытных» депутатов хотят вместо нее поставить «своего человека», чтобы продолжать грабить ГП «Южмаш» и ГП «Конструкторское бюро «Южное».

Клитина также добавила, что у ГКАУ есть земельные участки в центре Киева, на которые положили глаз коррумпированные депутаты.

Как ранее писал «Ракурс», Клитина в переписке с пранкером «Джокером» заявила, что министр инфраструктуры Владислав Криклий специально не позволяет ей заниматься вопросами «Укрзализныци», потому что руководство «мутит с тендерами».