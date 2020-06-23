Гранаты обнаружили в такси. Фото: derr.su

https://racurs.ua/n140149-v-kieve-v-salone-taksi-uber-obnarujili-granaty-socseti-foto.html

Ракурс

В Киеве прохожие обнаружили автомобиль со спящим водителем, а в салоне транспортного средства находились две гранаты.

Очевидцы рассказали, что на Проспекте науки 42/1 стоял припаркованный автомобиль службы такси Uber (Убер). По словам свидетелей, шофер активно отдыхал всю ночь, а на утро заснул в машине. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Instagram.

Прохожие вызвали на место полицейских. Также в социальной сети опубликовали фото, на которых четко видны предметы, похожие на гранаты. Пользователи соцсети отмечают, что гранаты в такси были для страйкбола — командной и военно-тактической игры.

В столичной полиции инцидент пока не комментировали.

Напомним, на днях мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что нашел в багажнике своего автомобиля пять боевых гранат без запалов. По мнению городского головы, гранаты ему могли подбросить во время посещения одной из СТО или автомоек.