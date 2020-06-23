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Ракурс
Гранаты обнаружили в такси. Фото: derr.su

Гранаты в такси Uber обнаружили в Киеве — соцсети (ФОТО)

23 июн 2020, 13:27
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В Киеве прохожие обнаружили автомобиль со спящим водителем, а в салоне транспортного средства находились две гранаты.

Очевидцы рассказали, что на Проспекте науки 42/1 стоял припаркованный автомобиль службы такси Uber (Убер). По словам свидетелей, шофер активно отдыхал всю ночь, а на утро заснул в машине. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Instagram.

Прохожие вызвали на место полицейских. Также в социальной сети опубликовали фото, на которых четко видны предметы, похожие на гранаты. Пользователи соцсети отмечают, что гранаты в такси были для страйкбола — командной и военно-тактической игры.

В столичной полиции инцидент пока не комментировали.



В салоне такси Uber обнаружили гранаты. Фото: dtp.kiev.ua в Instagram

Напомним, на днях мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что нашел в багажнике своего автомобиля пять боевых гранат без запалов. По мнению городского головы, гранаты ему могли подбросить во время посещения одной из СТО или автомоек.

Источник: Ракурс


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