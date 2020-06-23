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Ракурс
Гранати виявили в таксі. Фото: derr.su

Гранати у таксі Uber виявили у Києві — соцмережі (ФОТО)

23 чер 2020, 13:27
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У Києві перехожі виявили автомобіль зі сплячим водієм, а в салоні транспортного засобу знаходилося дві гранати.

Очевидці розповіли, що на Проспекті науки 42/1 стояв припаркований автомобіль служби таксі Uber (Убер). За словами свідків, шофер активно відпочивав усю ніч, а на ранок заснув у машині. Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua в Instagram.

Перехожі викликали на місце поліцейських. Також у соціальний мережі опублікували фото, на яких чітко видно предмети, подібні на гранати. Користувачі соцмережі зазначають, що гранати у таксі були для страйкболу — командній та військово-тактичній грі.

В столичній поліції інцидент поки не коментували.



У салоні таксі Uber виявили гранати. Фото: dtp.kiev.ua в Instagram

Нагадаємо, днями мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що знайшов у багажнику свого автомобіля п’ять бойових гранат без запалів. На думку міського голови, гранати йому могли підкинути під час відвідування однієї з СТО чи автомийок.

Джерело: Ракурс


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