Гранати виявили в таксі. Фото: derr.su

https://racurs.ua/ua/n140149-u-kyievi-v-saloni-taksi-uber-vyyavyly-granaty-socmereji-foto.html

Ракурс

У Києві перехожі виявили автомобіль зі сплячим водієм, а в салоні транспортного засобу знаходилося дві гранати.

Очевидці розповіли, що на Проспекті науки 42/1 стояв припаркований автомобіль служби таксі Uber (Убер). За словами свідків, шофер активно відпочивав усю ніч, а на ранок заснув у машині. Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua в Instagram.

Перехожі викликали на місце поліцейських. Також у соціальний мережі опублікували фото, на яких чітко видно предмети, подібні на гранати. Користувачі соцмережі зазначають, що гранати у таксі були для страйкболу — командній та військово-тактичній грі.

В столичній поліції інцидент поки не коментували.

Нагадаємо, днями мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що знайшов у багажнику свого автомобіля п’ять бойових гранат без запалів. На думку міського голови, гранати йому могли підкинути під час відвідування однієї з СТО чи автомийок.