Артем Семеніхін, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/ua/n139966-mer-konotopa-znayshov-granaty-u-svoiemu-avtomobili-za-spravu-vzyalasya-policiya-video.html

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Мер Конотопа Артем Семеніхін заявляє, що знайшов у багажнику свого автомобіля п’ять бойових гранат без запалів.

Семеніхін заявив про це у відео, опублікованому вчора ввечері на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Семеніхіна, гранати він знайшов, коли ставив автомобіль в гараж. Мер Конотопа зазначив, що ще кілька днів тому помітив відсутність однієї з пластикових деталей багажника і вчора ввечері вирішив оглянути багажник на пошкодження.

За його словами, знайдені гранати — це чотири 4 РГДН-5 (протипіхотна уламкова ручна граната наступального типу) та одна Ф-1 (ручна граната, призначена для ураження живої сили в оборонному бою).

На думку Семеніхіна, гранати йому могли підкинути під час відвідування однієї з СТО чи автомийок.

Я багато куди заїжджаю, де лишаю машину свою, — наголосив мер Конотопа.

Семеніхін вважає, що ці гранати можуть бути свідченням готування на нього замаху або, що більш ймовірно, провокації.

Десь очікував на мене якийсь випадковий обшук, де в мене б знайшли гранати, — зазначив Семеніхін.

У поліції Сумської області заявляють, що до Семеніхіна виїхали слідчо-оперативна та вибухотехнічна групи, криміналісти, а також кінологи для проведення огляду автомобіля та гаража.

Обставини події встановлюються, вирішується питання внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначається, що гранати знаходилися в багажнику автомобіля на місці запасного колеса, вони були в перемотаному ізоляційною стрічкою пакунку.

Нагадаємо, майже рік тому, 27 червня, Семеніхіна жорстоко побили невідомі особи.