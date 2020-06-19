Артем Семенихин, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/n139966-mer-konotopa-nashel-granaty-v-svoem-avtomobile-za-delo-vzyalas-policiya-video.html

Ракурс

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявляет, что нашел в багажнике своего автомобиля пять боевых гранат без запалов.

Семенихин заявил об этом в видео, опубликованном вчера вечером на его странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Семенихина, гранаты он нашел, когда ставил автомобиль в гараж. Мэр Конотопа отметил, что еще несколько дней назад заметил отсутствие одной из пластиковых деталей багажника и вчера вечером решил осмотреть багажник на повреждения.

По его словам, найденные гранаты — это четыре 4 РГДН-5 (противопехотная осколочная ручная граната наступательного типа) и одна Ф-1 (ручная граната, предназначенная для поражения живой силы в оборонительном бою).

По мнению Семенихина, гранаты ему могли подбросить во время посещения одной из СТО или автомоек.

Я много куда заезжаю, где оставляю машину свою, — отметил мэр Конотопа.

Семенихин считает, что эти гранаты могут быть свидетельством подготовки на него покушения или, что более вероятно, провокации.

Где-то ожидал меня какой-то случайный обыск, где у меня бы нашли гранаты, — отметил Семенихин.

В полиции Сумской области заявляют, что к Семенихину выехали следственно-оперативная и взрывотехническая группы, криминалисты, а также кинологи для проведения осмотра автомобиля и гаража.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Отмечается, что гранаты находились в багажнике автомобиля на месте запасного колеса, они были в перемотанном изолентой пакете.

Напомним, почти год назад, 27 июня, Семенихина жестоко избили неизвестные лица.