Дело Омеляна: экс-министр анонсировал избрание меры пресечения в производстве о портовых тарифах, фото — В.Омеляна

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Дело Владимира Омеляна продолжится в среду, 24 июня, когда на судебном заседании экс-министру инфраструктуры будут избирать меру пресечения.

Об этом Омелян и его адвокат сообщили после допроса, на который бывший чиновник 23 июня пришел в Антикоррупционное бюро. Адвокат уточнил, что прокурор просит у суда для Омеляна личное обязательство, а не содержание под стражей.

Экс-министр инфраструктуры на брифинге сравнил Украину с Беларусью.

В начале режим Лукашенко таже был смешным. Тоже все смеялись над председателем колхоза, который стал президентом, как и мы смеемся сейчас. Но теперь белорусам уже не смешно, потому что они теперь даже говорить свободно не могут. Поскольку сразу попадут в тюрьму или исчезнут, — сообщил Омелян.

Он заявил, что Министерство инфраструктуры уменьшило портовые сборы, поскольку выполняло решение, которое принял Кабинет министров. Омелян напомнил и о других претензиях НАБУ к нему.

У них также есть претензия, что мы снизили ставки аэропортовых тарифов. Это означает, что если у них получится с портами, следующим шагом будет дело по поводу лоукостов и мы снова будем с вами летать за 500 долл., — заявил Омелян.

На прошлой неделе Омеляну объявили подозрение в производстве о снижении на 20% портовых тарифов и сборов в 2018 году. Министра обвиняют в исполнении коллегиального решения правительства, которое было согласовано министерствами и ведомствами, а также Американской торговой палатой и Европейской бизнес-ассоциацией.

Омелян считает дело НАБУ политически мотивированным. В декабре 2017 году он подписал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. НАБУ считает, что один из этих сборов (административный) является доходной частью бюджета и изменить его размер могла только Рада, а не министр. Из-за действий Омеляна бюджет якобы недополучил 30,5 млн грн. Санкция статьи, по которой подозревают Омеляна, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сам же Омелян заявил, что в 2018 и 2019 годах благодаря этому решению морская отрасль показала рост более чем на 20%.