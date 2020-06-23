Потім НАБУ візьметься за лоукости: Омелян анонсував обрання запобіжного заходу у справі про портові тарифи, фото — Фейсбук В.Омеляна

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Справа Володимира Омеляна продовжиться у середу, 24 червня, коли на судовому засіданні екс-міністру інфраструктури обиратимуть запобіжний захід.

Про це Омелян та його адвокат повідомили після допиту, на який колишній посадовець 23 червня прийшов в Антикорупційне бюро. Адвокат уточнив, що прокурор просить в суду для Омеляна особисте зобов’язання, а не утримання під вартою.

Екс-міністр інфраструктури на брифінгу порівняв Україну з Білоруссю.

На початку режим Лукашенко теж був смішним. Теж всі сміялися з голови колгоспу, який став президентом. Також, як ми сміємося зараз. Але тепер білорусам вже не смішно, тому що вони тепер навіть говорити вільно не можуть. Оскільки відразу потраплять до в’язниці або зникнуть, — повідомив Омелян.

Він заявив, що Міністерство інфраструктури зменшило портові збори, адже виконувало рішення, яке ухвалив Кабінет міністрів. Омелян нагадав й про інші претензії НАБУ до нього.

У них також є претензія, що ми знизили ставки аеропортових тарифів. Це означає, що якщо у них вийде з портами, наступним кроком буде справа щодо лоукостів і ми знову будемо з вами літати за 500 дол., — заявив Омелян.

Минулого тижня Омеляну оголосили підозру у провадженні про зниження на 20% портових тарифів і зборів у 2018 році. Міністра звинувачують у виконанні колегіального рішення уряду, яке було погоджено міністерствами і відомствами, а також Американською торговою палатою і Європейською бізнес-асоціацією.

Омелян вважає справу НАБУ політично мотивованою. У грудні 2017 року він підписав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. НАБУ вважає, що один з цих зборів (адміністративний) є дохідною частиною бюджету і змінити його розмір могла тільки Рада, а не міністр. Через дії Омеляна бюджет нібито недоотримав 30,5 млн грн. Санкція статті, за якою підозрюють Омеляна, передбачає до 10 років позбавлення волі.

Сам же Омелян заявив, що у 2018 і 2019 роках завдяки цьому рішенню морська галузь показала зростання на понад 20%.