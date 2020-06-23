Наслідки повені на Буковині, фото: Чернівецька ОДА

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Рівень води в річці Прут в районі міста Чернівці може зрости на 6 м через значні опади.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук повідомив про це сьогодні у зверненні в соціальній мережі Фейсбук.

Великі дощові опади тривали попередньої доби і вони прогнозуються впродовж цієї доби також, починаючи з післяобіднього часу — цілий вечір і ніч, — наголосив Осадчук. — Сильні опади призведуть до стрімкого, різкого підвищення рівня води у річці Прут у межах міста Чернівці.

За його словами, прогнозований рівень підняття рівня води у районі Чернівців становитиме до 6,5 м. Чиновник наголосив, що це попередній прогноз і дані впродовж доби будуть уточнюватися.

Людей, які живуть поблизу річки, а також розташовані там підприємства він закликав бути готовими до можливої евакуації.

Це стосується також і течії нижче міста Чернівці в Новоселицькому районі, де вже зараз є великі підтоплення в районі села Маршинці. Може піднятися рівень води у річці Прут навіть до 10 м, — додав Осадчук.

Максимальне підняття рівня води у Пруті очікується у період з 21.00 вечора до 3.00 ранку. Паводок затримається щонайменше на добу, а спадання почнеться лише з 25 червня.

Осадчук наголосив, що через це підняття невеликі притоки Пруту не зможуть впадати у річку, тому теж можуть вийти з берегів.

Підтоплення вже спостерігаються в низці населених пунктів області, повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

Так, у Путильському районі в селі Бісків рятувальникам довелося виводити у безпечне місце трьох людей. На хуторі Білий Потік стався зсув, який міг зруйнувати житловий будинок. Жителям будинку рятувальники допомогли перенести цінні речі у безпечне місце, а їх тимчасово відселять.

У селі Розтоки частково розмило автомобільну дорогу регіонального значення Р-62. Також частково зруйновано асфальтове покриття на дорозі в селі Чорториї Кіцманського району.

Вода затопила тимчасовий міст, що з'єднує села Маршинці Новоселицького району та Лунка Герцаївського району.

В Івано-Франківській області через масу води, яка несе з собою деревину та створює додатковий тиск на опори, просів Осмодський міст через річку Молода. Про це у своєму Фейсбуці повідомив місцевий рятувальник Василь Фіцак.

Загалом в Івано-Франківській області зливи зруйнували 10 км дамб і 11 автомобільних мостів, ще понад 30 мостів виявилися частково зруйновані, повідомляє прес-служба Нацполіції.

У районі села Яблуниця, де вночі негода частково розмила дорогу, в річку Білий Черемош злетів автомобіль. За інформацією місцевих ЗМІ, загинули двоє людей.

Також повідомляється, що в селі Дземброня загинула жінка, яка впала в бурхливий потік води.

В області оголошено III рівень небезпеки (червоний).

Нагадаємо, в Україні сильні зливи та потужні пориви вітру вже призвели до руйнувань і підтоплень на території восьми областей.